Siracusa e provincia, i Carabinieri donano Uova di Pasqua e Colombe

Uova di Pasqua per bambini e colombe pasquali dai Carabinieri a Noto, Avola e Palazzolo Acreide.

I militari hanno lasciato sull'uscio di casa di due famiglie tra Noto e Avola il pacco con i doni. I bambini, pieni di gioia, hanno dato il batti cinque ai Carabinieri ma attraverso la vetrata della finestra.

A Palazzolo Acreide, invece, la consegna delle uova pasquali ai bambini che vivono in situazione di disagio, è avvenuta tramite "panaro", addobbato con i pallonicni rossi.

Le Colombe pasquali sono state donate agli ospiti di alcune case di riposo della provincia. Gli ospiti hanno rivolto un saluto ai militari attraverso la finestra, mostrando un disegno con la scritta “andrà tutto bene”. In una di queste strutture risiede anche un collega, 90enne, ormai in pensione da anni che ha ringraziato salutando militarmente i suoi “giovani” commilitoni.

Ai sanitari del reparto Covid e del Pronto Soccorso dell’Ospedale netino e ad Avola a quello del Reparto di Oncologia, che in questi giorni ospita l’omonimo reparto dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, e del Pronto Soccorso.

Nel capoluogo, infine, i Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno donato a una parrocchia una cospicua quantità di generi alimentari, chiedendo al Parroco di consegnarli alle famiglie che ne hanno più bisogno.

Altrettanto hanno fatto i carabinieri di Francofonte che, dopo aver predisposto alcune decine di pacchi spesa, hanno provveduto a consegnarle alle famiglie che stanno soffrendo la congiuntura economica.