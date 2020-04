Priolo, controlli delle forze dell'ordine: nel mirino tutti gli accessi e l'arenile

A Priolo Gargallo i controlli sulle strade durante le festività pasquali saranno concentrati sulla ex S.S. 114, in particolare l’ingresso Isab Sud, nei pressi dell’ex hotel Le Palme e l’ingresso di Marina di Priolo, vicino la ex SI.TE.CO. in via Montagna, all'ingresso di contrada Talà, alla rotonda angolo via Gramsci e infine sulla S.P. Priolo-Floridia, nei pressi della Sics.

”Sull’arenile di Marina di Priolo - informa il sindaco, Pippo Gianni - sarà assicurato uno specifico servizio di vigilanza da parte della Capitaneria di Porto, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei Decreti governativi, con particolare riguardo al divieto di assembramenti che si potrebbero verificare sulla nostra spiaggia. Il personale del Corpo Forestale - ha concluso il Sindaco Gianni - vigilerà nelle aree della riserva naturale”.