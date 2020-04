Nel Catanese, tutti positivi al Covid in un casa di cura: tutti asintomatici

Ad eccezione di due anziani 'negativi', sono risultati positivi, ma asintomatici, tutti gli altri 10 ospiti di un casa di cura di San Giovanni La Punta, nel Catanese. Il personale positivo e asintomatico, in tutto quattro persone, è stato posto in quarantena obbligatoria nella struttura. Un dipendente 'negativo' è stato esonerato dal servizio mentre il resto del personale, che non era al lavoro, è stato posto in quarantena a casa. Lo ho reso noto il sindaco Antonino Bellia