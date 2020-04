Canicattini Bagni, modifiche nel calendario della raccolta rifiuti nei giorni di Pasquetta

A Canicattini Bagni modifiche nel calendario dei rifiuti porta a porta. Il Lunedì di Pasquetta, giorno 13 Aprile, non verrà effettuato la raccolta dell’umido e dell’indifferenziata spostata al giorno successivo Martedì 14 Aprile.

Martedì, pertanto, slitta di una settimana la raccolta di carta e cartone nelle abitazioni, che in caso di necessità potranno essere conferiti presso l’Isola Ecologica comunale sulla Maremonti (CCR) nelle due giornate di apertura: Martedì dalle 15:00 alle 18:00 e Sabato dalle 9:30 alle 12.30.

Il servizio tornerà regolarmente come da calendario la settimana successiva alle festività di Pasqua.