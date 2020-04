Siracusa, la Cisl: "Troppi gli operatori sanitari positivi: sono il 21,77% dei contagiati"

Ventisette operatori sanitari di Siracusa su 124 positivi al coronavirus. Sono il 21,77 per cento dei positivi, ben 11,44 per cento in più della media nazionale.

Un numero troppo alto dichiarano il segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, il segretario generale della FP Cisl, Daniele Passanisi, e il segretario generale della Cisl Medici, Vincenzo Romano, dopo la diffusione, da parte dell’ASP, dell’ultimo aggiornamento sui casi accertati e la decisione di sostituire il direttore sanitario di presidio.

“Un così alto dato percentuale – continuano i tre segretari – serve, purtroppo, a confermarci quanto segnalato e denunciato fin dall’inizio. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari e pulizieri, stanno pagando il prezzo di una improvvisazione che ha accompagnato tutta la prima fase dell’emergenza.

La promiscuità dei pronto soccorso, la mancanza di zone ‘sporche’ e zone ‘pulite’, ha causato il contagio del personale che si è ritrovato ad operare, spesso, senza le dovute protezioni e in condizioni di assoluta precarietà.

Siamo in attesa dell’esito di altri tamponi – aggiungono i tre segretari – Tra medici, infermieri, oss e gli altri operatori, c’è la consapevolezza di essere a rischio. Stiamo gridando sin dal primo momento che vanno tutelati loro per poter tutelare i cittadini.

La sanificazione generale avviata questa mattina, insieme alla decisione di effettuare i tamponi a tutto il personale - concludono - sono atti dovuti che accogliamo con piacere ma che non possono, sicuramente, ritenersi straordinari.”