Siracusa, la Stroke Unit dell'ospedale Umberto I° in affanno: due medici positivi al covid-19 sui 4 in servizio

Dimezzato il numero di medici in forze alla Stroke Unit dell'Ospedale Umberto I° di Siracusa, quella che si occupa dei pazienti affetti da ictus.

Sui 4 medici di norma in servizio nel reparto, attualmente ne sono rimasti solo due. Gli altri due, infatti, sono risultati positivi al coronavirus e si trovano attualmente in quarantena.

Emerge evidente la difficoltà di operare anche se attualmente nell'Unità ospedaliera sono presenti solo 3 pazienti. Nei periodi ordinari sono stati almeno 7 i posti letto occupati.

Da qui la necessità che al più presto siano presi gli opportuni provvedimenti per continuare a garantire l'assistenza, in tutta sicurezza.

I casi positivi di operatori sanitari alla Stroke Unit seguono quelli registrati in altri reparti dell'Umberto I°, da Cardiologia al Pronto soccorso, da Oncologia a Geriatria per un totale di circa 30 tra medici e infermieri risultati positivi al coronavirus, pari a oltre il 22% del totale dei contagiati in provincia di Siracusa.