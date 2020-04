Avola, contenimento sanitario: incremento dei vigili e più controlli

Incremento del numero dei vigili urbani sul territorio di Avola per incrementare i controlli in termini di contenimento sanitario ai tempi del Coronavirus.

A dare una mano alla Polizia municipale saranno gli ausiliari del traffico.

“In un periodo come quello che stiamo vivendo - dichiara il sindaco di Avola, Luca Cannata - di emergenza sia sanitaria sia economica, non possiamo non riconoscere il valore aggiunto rappresentato dai nostri ausiliari e dalla loro appartenenza al Corpo della Polizia Municipale e profittare del loro aiuto e della loro esperienza”.

I 5 ausiliari andranno a sostituire, per il periodo dell’assenza, le unità di personale che attualmente si trovano in congedo per malattia.