Siracusa e provincia, da oggi fitta rete di checkpoint all'ingresso e all'uscita dei centri abitati

Mirati e continuativi controlli, in particolare sulle direttrici di accesso ed uscita ai centri cittadini, e lungo le principali vie di accesso ai luoghi di villeggiatura marittimi e di campagna della provincia di Siracusa, già a partire da oggi.

Questo quanto prevede il piano straordinario di controlli disposti, in occasione delle festività Pasquali, dal prefetto, Giusi Scaduto, per vigilare sul rispetto delle norme di contenimento sanitario determinate dall'emergenza coronavirus, durante una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, cui hanno preso parte i sindaci dei Comuni della provincia e i vertici delle Forze di polizia territoriali.

Nei controlli sarà impiegato personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie provinciale e municipali, del corpo Forestale Regionale, oltre ch delle Capitanerie di Porto di Siracusa e Augusta.

Una fitta rete di checkpoint cinturerà gli abitati, filtrando l’uscita e l’accesso veicolare, allo scopo di consentire agli equipaggi delle pattuglie una puntuale analisi della legittimità dei movimenti da parte degli utenti della strada che, possono spostarsi solo per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute”.

All’interno dei centri abitati e delle località balneari e di campagna sarà inoltre verificato il rispetto della chiusura degli esercizi e del divieto di assembramenti.

Le motovedette della Capitaneria di Porto assicureranno i controlli di competenza negli specchi acquei antistanti ai tratti costieri.

In caso di accertata violazione, previste sanzioni da 400 a 3.000 euro, da aumentare fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo e da raddoppiare in caso di recidiva, con conseguenze anche penali per coloro che attestano il falso nelle autocertificazioni o circolano in violazione al regime di quarantena.