Buscemi, caso di coronavirus: donna ricoverata in ospedale dal 25 marzo

Una donna è risultata positiva al coronavirus a Buscemi.

La comunicazione ufficiale sul profilo facebook del Comune: "La donna è stata ricoverata all’ospedale Umberto I di Siracusa dal 25 marzo per patologie pregresse, e "molto probabilmente ha contratto il virus in ospedale”

L’esito positivo del tampone è arrivato ieri nel tardo pomeriggio: per precauzione, chi ha avuto contatti con la donna è stato posto in quarantena obbligatoria ed è in attesa di fare il tampone, per accertare le condizioni di salute.