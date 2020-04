Siracusa, prodotti alimentari per 20 famiglie donati dalla Chiesa Cristiana Evangelica Adi

Prosegue la mobilitazione per aiutare le famiglie in difficoltà di Siracusa. Risale a qualche giorno fa l'iniziativa della Chiesa Cristiana Evangelica Adi di via Don Luigi Sturzo che ha deciso di mettere a disposizione una somma e acquistare prodotti alimentari da donare a chi ne ha più bisogno.

"Mi hanno contattato - racconta l'ex consigliere comunale Francesco Burgio - raccontandomi quello che volevano fare e vista la bontà dell'iniziativa ho pensato di coinvolgere l'associazione di volontari di protezione civile Ross di Carmelo Banchini. Siamo andati a prelevare i prodotti e li abbiamo distribuiti a circa 20 famiglie siracusane".