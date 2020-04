Italia Viva Siracusa, Spada: "Approvato sostegno agli studenti fuori sede"

Accolta dall'Ars la proposta presentate da Italia Viva a sostegno delle famiglie con studenti universitari fuori sede.

Soddisfazione è stata espressa da Tiziano Spada, coordinatore e Alessandra Furnari di Italia Viva Siracusa.

"La proposta di un contributo per le famiglie con studenti fuori sede è partita da un'esigenza reale, manifestata già in occasione dei primi interventi di legge mirati al contenimento del contagio da COVID-19 – spiega Spada – frutto anche dell’esperienza maturata negli anni di impegno universitario. Seppur certamente un buon segnale, questo primo provvedimento da parte del Governo regionale appare però insufficiente – prosegue il coordinatore provinciale di Italia Viva Siracusa – perché inserisce tra i vincoli per richiedere il contributo un indice ISEE massimo di 23 mila euro. Tale criterio risulta oggi inadeguato – prosegue ancora Spada – perché l’indice è riferito ai redditi percepiti l’anno precedente e come noto moltissime attività oggi risultano chiuse e con fatturato zero".