Colombe pasquali ai Covid e alla Croce Rossa, per Siracusa scelto l'Umberto I°

Confartigianato Sicilia e Bauli insieme per regalare ai centri Covid di tutta la Sicilia e alla Croce Rossa Italiana le colombe pasquali.

“È un momento difficile, particolare e doloroso per chi ogni giorno lavora al fianco dei pazienti affetti dal Coronavirus – dicono Giuseppe Pezzati ed Andrea Di Vincenzo, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Sicilia –. Confartigianato, grazie alla collaborazione con Bauli, vuole dimostrare vicinanza e solidarietà a chi, in queste settimane, sta lottando quotidianamente per garantire il diritto alla salute e il diritto alla vita".

Partner dell'iniziativa Ambrotras Srl, azienda di logistica a cui è stata affidata la consegna delle colombe di Pasqua nei centri Covid di tutta la Sicilia.Per la provincia di Siracusa è stato scelto il Covid del'ospedale Umberto I°.