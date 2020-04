Siracusa, Reale su emergenza Covid in Ospedale: "Nuove nomine non risolvono i problemi"

"E' inutile aspettare che, con un nuovo balletto di nomine, su Siracusa piovano immediatamente copiose quantità di laboratori, reagenti chimici, tute e mascherine o vengano modificate linee guida, nazionali e regionali, sull’uso dei tamponi che si stanno rivelando sempre più inadeguate". Così l'ex candidato sindaco, Ezechia Paolo Reale, sul dibattito dell'emergenza Coronavirus all'interno dell'Ospedale di Siracusa e sulle numerose richieste di dimissioni del direttore generale Salvo Lucio Ficarra dopo la puntata di Report su Rai tre.

"Chi ha danneggiato l’immagine della città mostrando insensibilità verso tragedie personali e ansie collettive, che meritavano e meritano partecipazione e risposta, deve pagare il conto della propria inadeguatezza. - dice Reale - Ma la sanità siracusana, nei suoi aspetti operativi, pur con i limiti che tutti ben conosciamo e che non risalgono certamente a ieri, non è affatto quella della quale si è voluta dare l’immagine".

"Io mi fido del dott. Capodieci e del dott. Chiaramida, e di tutti gli altri medici e infermieri che stanno lavorando in ospedale e li ringrazio per quello che fanno ogni giorno da quasi due mesi per fronteggiare l’epidemia. - conclude Reale - Sono, insomma, sino ad una molto convincente prova contraria, dalla loro parte e non dalla parte di chi critica e giudica sommariamente, seduto comodamente in poltrona, tra le mura sicure della propria abitazione e, magari, riveste ruoli istituzionali che l’avrebbero obbligato a evidenziare molto prima le criticità che oggi lamenta a favore di telecamera ed a porvi rimedio"