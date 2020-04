Canicattini Bagni, nuovo caso di Covid su anziana: era ricoverata a Siracusa, paura in una casa di riposo

E' stato riscontrato, a Canicattini Bagni, un nuovo caso di Coronavirus.

Il bilancio della città sale così a 5 in tutto.

Stavolta si tratta di un'anziana signora, ospite in una casa di riposo della città che al momento dell’inizio dell’emergenza Coronavirus si trovava già ricoverata presso il reparto di Geriatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, e successivamente dimessa.

La direzione, dall'uscita della donna in ospedale, aveva isolato la stessa e aveva chiuso la struttura a visite esterne, a salvaguardia degli altri ospiti e del personale.

Ieri, con una seconda nota alla Direzione della casa di risposo, al medico referente della struttura e al Dipartimento di Prevenzione, il Sindaco Miceli e il COC hanno chiesto che tutti gli operatori della struttura attivassero tutte le misure di sicurezza e preventive presso le loro abitazioni, con l’isolamento, e quanti impossibilitati a farlo a casa, di restare all’interno della casa di riposo, al fine di tutelare i propri familiari e i cittadini, sino all’esito dei tamponi.