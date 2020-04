Siracusa, sul sito dell'Asp l'andamento dell'epidemia Covid

Da ieri l'Asp di Siracusa pubblica nel sito internet aziendale l’andamento del contagio in provincia di Siracusa, il report dei dati relativi all'epidemia Covid 19.

I dati per l'elaborazione vengono forniti dal Dipartimento di Prevenzione medica dell'Asp e dalla Unità operativa complessa di Malattie infettive dell'Ospedale Umberto I che, tra l'altro, monitora i ricoveri in tutti i centri Covid del Siracusano.

I dati regionali sono prelevati dal sito della Regione siciliana Dipartimento di Protezione civile. L'aggiornamento della dashboard viene effettuato ogni giorno dalle 19 in poi dopo l'emanazione dei bollettini regionale da parte della Presidenza della Regione siciliana e nazionale del Dipartimento Protezione civile.

Nella dashboard sono riportati tutti i dati essenziali per seguire l'andamento dell'epidemia ed in particolare quelli relativi agli attualmente positivi (ricoverati o in isolamento domiciliare obbligatorio) in rapporto percentuale con la media regionale.

Nel totale dei positivi sono ricompresi anche i guariti sierologicamente, (cioè con i due tamponi negativi successivi) e clinicamente (cioè senza più sintomi e in isolamento in attesa dei due tamponi successivi) e i deceduti. Appare opportuno, altresì, porre l'accento con un grafico apposito sulla percentuale dei guariti sempre in rapporto alla media regionale per poter verificare la capacità di cura dell'Azienda. I valori sono posti in rapporto alla popolazione con scala 1:10000.