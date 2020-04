La fipav chiude i campionati, l'Eurialo Siracusa ripartirà dalla serie D

L’emergenza coronavirus fa calare definitivamente il sipario sulla stagione del volley a tutti i livelli. La Fipav ha deciso infatti di dichiarare conclusi tutti i campionati federali, “congelando” l’assegnazione degli scudetti, le promozioni e le retrocessioni. L’Eurialo Siracusa, terza in classifica in al momento dello stop (l’ultima gara giocata è stata lo scorso primo marzo) dovrà dunque ripartire dal campionato di serie D e riprovare il prossimo anno la scalata alla C.

“E’ stata ufficializzata una decisione che era nell’aria e che dunque ci aspettavamo – commenta il vicepresidente Salvo Corso – anche se naturalmente ci auguravamo che non arrivasse. Condivido la scelta della Federazione perché in un momento così triste per la nostra nazione e di emergenza per tutto il mondo, era giusto che lo sport facesse un passo indietro e dunque si fermasse. Avremo modo di programmare comunque con ampio anticipo la prossima stagione, anche se è ancora prematuro parlarne. Tutto ciò ovviamente nella speranza che l’emergenza possa concludersi in tempi ragionevoli”.

L’Eurialo era anche in corsa per la Coppa Sicilia e avrebbe dovuto disputare la doppia semifinale contro il Barcellona, dopo il successo ottenuto in gara unica ai quarti in rimonta 3-2 sul campo della Guarnotta Palermo.