Siracusa provincia, contenimento sanitario violato per guardare il mare o per fare quattro chiacchiere: sanzioni

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa per garantire il rispetto delle disposizioni sul contenimento sanitario.

Rilevate ancora delle violazioni: a Siracusa un 53enne, controllato mentre circolava alla guida della sua auto, si è giustificato dicendo di essere di rientro dal lavoro, Le immediate verifiche hanno accertato il contrario e l'uomo è stato denunciato per false dichiarazioni.

Altre persone sanzionate mentre si trovavano a passeggio per le vie della città, tutti poiché stanchi di permanere a casa; fra questi, in tre persone sorpresi a chiacchierare in orario notturno in una piazza.

A Cassibile sono state sanzionate otto persone che, senza giustificati motivi, si erano incontrate sulla via principale; a Floridia sono stati sanzionati in due, uno sorpreso a passeggiare, l’altro, proveniente da un altro Comune, mentre rientrava a casa; a Noto sanzionata una coppia non convivente, a bordo di un’autovettura, circolava senza un motivo valido fuori dal Comune di residenza; un 58enne è stato invece sanzionato perché passeggiava lungo il Lido di Noto; ad Augusta diversi soggetti sono stati controllati e sanzionati mentre si trovavano a passeggio per le vie cittadine, tutti senza una giustificazione valida; un’altra persona è stata sanzionata perché sorpresa a consumare un panino seduta su una panchina di una piazza centrale; mentre un uomo è stato sanzionato mentre circolava in sella alla sua bicicletta; a Lentini sono stati sanzionati: due soggetti, provenienti da un altro Comune, perché sorpresi in un fondo agricolo a raccogliere agrumi; un uomo, mentre circolava a bordo dell’autovettura senza motivo valido; e un soggetto perché, proveniente da un altro comune, ha riferito di essere stato da un conoscente per farsi riparare il veicolo; a Sortino è stato sanzionato un pensionato che, in un fondo demaniale, era intento a raccogliere asparagi; a Pachino, Buscemi e Villasmundo diverse sanzioni di altrettante persone sorprese a bordo di auto senza valido motivo.