Pachino, nascondeva in casa cocaina e eroina: arrestata una donna

E' stata trovata, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, in possesso di una dose di cocaina e circa 65 grammi di eroina, in parte già suddivisa in dosi.

Per il reato di spaccio, i Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, Giovanna Mauceri pachinese, 45 anni, già nota alle forze dell’ordine.

La donna è stata tradotta ai domiciliari