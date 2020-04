Siracusa, fase due Covid e contagi in Ospedale: Cafeo chiede Commissione d’Indagine

Il deputato regionale, Giovanni Cafeo, presenta all'Ars la proposta di istituzione di una Commissione speciale d’Indagine sulla gestione della pandemia dovuta al coronavirus.

L'attenzione sarà puntata sulla Fase 2 e quindi sul riavvio delle attività economiche oggi bloccate, al fine di evitare ulteriori criticità.

"Appare evidente - sottolinea Cafeo - poi che il lavoro della Commissione d’Indagine non va in alcun modo ad intrecciarsi con quello della Commissione Sanità dato che proprio quest’ultima sarà impegnata, ne sono certo, a studiare nuove ed efficaci soluzioni per la completa riorganizzazione del settore in Sicilia, guardando dunque al futuro e non più al passato"

E poi, sulla situazione all'Ospedale Umberto I di Siracusa, Cafeo ha chiesto all'assessore alla Sanità, Ruggero Razza, un intervento immediato "con l’obiettivo di mettere in campo ogni iniziativa volta a verificare la situazione all'ospedale Umberto I di Siracusa, ripristinando le condizioni di sicurezza ma soprattutto la credibilità nei confronti dei cittadini" - spiega Cafeo.

In previsione dell’istituzione della Commissione d’Indagine, è stato attivato l’indirizzo mail segnalazioni@giovannicafeo.it dedicato alla raccolta delle segnalazioni e dei disservizi riguardo al comparto sanitario di Siracusa; il materiale sarà raccolto in forma anonima ma ovviamente le segnalazioni dovranno essere ben circostanziate e corredate, se possibile, di adeguata documentazione comprovante l'avvenuto disservizio. Sarà poi ignorato e cestinato qualsiasi intervento a carattere politico, diffamatorio e in generale privo dei necessari requisiti di chiarezza, educazione e serietà.