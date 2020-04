Catania, requisito oltre un milione di guanti monouso

Sono stati requisiti, dall'Agenzia dogane e monopoli (Adm), nel porto di Catania, 332.000 guanti monouso in nitrile, destinati alle Forze dell'ordine, facenti parte di una più ampia importazione, proveniente dalla Malesia, effettuata da una azienda siciliana.

A seguito di controlli, sono stati sequestrati in tutto 1.292.000 guanti destinati ai magazzini della medesima azienda importatrice.

I dispositivi di protezione individuale (Dpi) sono stati consegnati, alla Protezione Civile della Regione Sicilia, per una rapida consegna agli ospedali