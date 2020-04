Siracusa, Zappulla: "Su covid 19, basta con ospedali misti focolaio: ora i covid center separati"

"La promiscuità, l’assenza di percorsi dedicati e separati hanno reso molti Ospedali e Pronto Soccorso veri e propri focolai del contagio". Così il segretario regionale di Articolo Uno in Sicilia Pippo Zappulla, interviene nel dibattito dell'emergenza Coronavirus all'interno dell'ospedale di Siracusa.

"Si creino ora e subito i covid center, utilizzando prioritariamente le strutture di proprietà della sanità pubblica in esubero e in alternative cliniche chiuse presenti in abbondanza in tutte le provincie della Sicilia.- dice Zappulla - L’Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza – conclude il segretario regionale di Articolo Uno - assuma con urgenza il coordinamento del necessario cambio di marcia e comunichi alle direzione generali e sanitarie delle Asp che questa è la strada da seguire".