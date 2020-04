Noto, contenimento sanitario e porto abusivo di coltello: una denuncia e sanzioni

E' stato trovato in possesso di un coltello di genere e per tale motivo è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Noto. Si tratta di R.C., netino di 44 anni, già noto alle forze di polizia.

L'uomo, trovato anche in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, è stato anche segnalato.

Inoltre, R.C è stato fermato in Contrada Bochini, mentre circolava, insieme ad altri due soggetti, tutti noti alle forze di polizia, e trovato in possesso di un coltello e di un grammo di cocaina. Tutte e tre i soggetti sono stati sanzionati per aver violato le prescrizioni sul contenimento sanitario.