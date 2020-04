Siracusa e provincia, piano di controlli straordinari per Pasqua e Pasquetta

Disposti controlli straordinari in occasione delle imminenti festività pasquali in tutto il terriotir della provincia di Siracusa.

Questo quanto stabilito nel corso di una riunione di coordinamento tecnico, presieduta dal Prefetto Giuseppa Scaduto. La Questura attuerà, con il concorso delle specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale, Ferroviaria, e Polizia di Frontiera) in concorso con le altre forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali), controlli capillari, in particolar modo nelle aree extraurbane, nelle zone balneari, sulle spiagge e nelle località montane e collinari, finalizzati al rispetto delle normative sul contenimento sanitario.

"Anche se i numeri del contagio, nazionali e locali, fanno ben sperare ed inducono ad un cauto ottimismo - si legge nella nota della Questura siracusana - è necessario continuare a permanere a casa perché è l’unico modo per sconfiggere la pandemia".

“Sono convinta - dichiara il Questore della Provincia di Siracusa, Gabriella Ioppolo - che i cittadini del nostro territorio, nell’ottica della sicurezza partecipata, rispetteranno le limitazioni imposte dalle normative anche durante i giorni della Santa Pasqua, perché convinti della necessità di effettuare questo ulteriore sacrificio nell’interesse comune”.