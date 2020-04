Priolo, fuori servizio negli impianti Isab Nord e Versalis a causa di un black out

Un black out elettrico ha causato nella notte un fuori servizio negli impianti Isab Nord e Versalis a Priolo.

Il sindaco, Pippo Gianni, ha immediatamente attivato gli uffici preposti, come previsto dal piano d’emergenza. Gli impianti aromatici di Versalis si sono fermati in sicurezza, così come gli impianti di criogeni. L’evento ha causato l’attivazione dei sistemi di torcia, che hanno perfettamente funzionato.