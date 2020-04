Siracusa, caos sanità: Rossana Cannata: "Collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti"

"Collaborazione e senso di responsabilità da parte di tutti" questo l'appello lanciato dalla deputata regionale, Rossana Cannata dopo le forti polemiche sulla risposta sanitaria all'emergenza Covid a Siracusa.

"Sono dunque certa che il management dell’Asp - scrive la deputata in una nota - saprà dare gli opportuni chiarimenti sulle misure messe in atto. La ricerca mediatica del capro espiatorio non può di certo portare luce sulla verità che sarà invece appurata dalle indagini interne oltre che dalla magistratura, pertanto ritengo che, oggi più che mai, con spirito di collaborazione e responsabilità, dobbiamo essere a sostegno della cittadinanza e di chi è in prima fila nell’affrontare questo difficile momento”.