Coronavirus, nuova stretta di Musumeci: limitazioni alle uscite e chiusura dello Stretto da 10 al 13 aprile

Nuove limitazioni previste dall'ordinanza che il presidente della Regione Musumeci ha emanato per l'imminente weekend pasquale.

Il provvedimento prevede la chiusura dello Stretto dal 10 al 13 aprile (consentita solo per pendolari, sanitari e forze dell'ordine), e una limitazione ulteriore delle uscite oltre che lo stop ai rider nei giorni festivi.

Per quanto riguarda le uscite, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate a una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

L'obbligo di mascherine, guanti e igienizzante riguarda solo per chi lavora all'interno dei negozi di generi alimentari, anche all'aperto. Se non fosse possibile rispettare la distanza di un metro, l'obbligo di mascherina, o in alternativa di sciarpe o foulard, riguarda tutti.

Durante le domeniche e i giorni festivi previsto lo stop delle consegne a domicilio, eccetto i farmaci e i prodotti editoriali.

Da domani e fino a Pasquetta transito sullo Stretto consentito solo ai pendolari, agli operatori sanitari e agli appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate.

Rimangono chiusi i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. confermato il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle seconde case e verso luoghi di villeggiatura.