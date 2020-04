Siracusa, covid-19: nessun contagio al gruppo parto dell'Umberto I

Nessun caso di positività tra i dipendenti dell'Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia, sia medici che personale ostetrico e infermieristico.. A smentire la notizia circolata ieri il direttore del reparto Antonino Bucolo.

“La notizia di una dipendente in malattia e a domicilio non comporta in atto un problema di promiscuità tra il personale turnistico e i pazienti – dichiara Bucolo -. Ad onor del vero, la signora ha comunicato da casa di essere in malattia e sin da allora è rimasta in isolamento domiciliare, pertanto nessun contatto si è verificato con altri dipendenti del reparto dall’insorgenza dei sintomi influenzali. Peraltro, la signora sarà sottoposta a tampone domiciliare come da prassi. Il percorso nascita è tutelato da una procedura ben definita che ha consentito di distinguere i percorsi per i soggetti sospetti covid da quelli non covid dedicando ai primi corsie esclusive sin dall’ascensore dedicato e alla sala parto che è stata ricavata in una sala operatoria distinta e lontana dal gruppo parto”.