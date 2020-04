Siracusa, tampone positivo per l'infermiere dell'Umberto I° autore del video-denuncia

E' risultato positivo al Coronavirus l'infermiere dell'Umberto I di Siracusa autore del video, diventato virale sui social, in cui denunciava l condizioni in cui medici e infermieri sarebbero stati costretti ad operare in piena emergenza Covid-19.

L'uomo è a casa: sin dai primi giorni ha accusato i classici sintomi del virus e ha effettuato il tampone. L'esito è arrivato alcuni giorni fa. Le sue condizioni sembrano essere in miglioramento.

L'infermiere, che l'Asp annunciò di ave denunciato solo poche ore dopo la pubblicazione del video, è già stato sentito dalla Polizia giudiziaria in quanto persona informata su fatti.

Su quanto accaduto, già pochi giorni dopo il legale dell'infermiere, Giuseppe Calvo ha tenuto a precisare che l'uomo sarebbe diventato protagonista suo malgrado: "Il mio assistito - ci dice - non ha diffuso il video sui social, ma lo ha mandato su una chat privata ad alcuni amici ai quali ha esternato tutta la sua preoccupazione di poter contrarre il virus durante le ore di lavoro in ospedale".