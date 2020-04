Siracusa, l'Avis comunale dona un ecografo portatile al reparto di Rianimazione dell’Umberto I

Sarà consegnato domani, da parte dell'Avis comunale di Siracusa, ecografo portatile per i pazienti affetti da Covid-19 al reparto di Rianimazione dell’Ospedale Umberto I di Siracusa.

La donazione è frutto della raccolta fondi avviata nei giorni scorsi. Nello specifico si tratta di un ecografo portatile maneggevole, ad alta risoluzione, con una sonda collegata al tablet, utile per sostenere il grande impegno dei rianimatori nel fare diagnosi immediate di pazienti affetti da Covid-19 e per il monitoraggio del loro stato patologico.

Le donazioni possono essere ancora effettuate:

Presso la sede dell’Avis Comunale di Siracusa di Via Von Platen, 40

Tramite bonifico bancario

IBAN: IT05D0871317100000000001739

Causale: “Donazione Covid-19” seguito da nome, cognome e codice fiscale del benefattore.