Siracusa, Zito-Pasqua su Asp: "Le colpe delle inefficienze sono del governo Musumeci e di quelli precedenti"

"Inefficienze dell’Asp di Siracusa? Certo, ma le vere colpe sono del governo Musumeci e di quelli che lo hanno preceduto". Intervengono così i deputati del M5S all’Ars Giorgio Pasqua e Stefano Zito, nella discussione sull'emergenza sanitaria alla luce dei contagi da Coronavirus all'interno dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

Pasqua afferma che le criticità hanno radici lontane: "Abbiamo ripetutamente sottolineato la cronica carenza di rianimatori a Siracusa, il cui organico è appena al 50 per cento, oppure l’inesistenza nelle province di Siracusa e Ragusa di DEA di secondo livello. Sono inefficienze che vanno imputate ai governi che hanno amministrato la Sicilia oggi e nel passato" - dice Pasqua.

“Siracusa – afferma Stefano Zito – è sempre stata dimenticata dalla politica. A noi non serve un Covid team di passaggio, che forse ha guardato solo all'Umberto I e non a tutti gli ospedali della provincia, serve un aiuto costante per tutto il territorio. Serve più attenzione verso la nostra sanità pubblica, mettendo a disposizione più soldi per assumere il personale adatto per fronteggiare l'ordinario e l'emergenza. Serve un riassetto serio e complessivo dell'ASP, perché cambiare solo il direttore generale non servirà a nulla se tutto quello che sta sotto questa figura rimarrà al suo posto. E tutto questo va fatto oggi, non domani, e non servono poteri speciali per fare qualcosa che è già di competenza di Musumeci”.