Siracusa, Crosscardio con Vanessa Bottaro: video lezioni gratuite per restare in forma anche a casa

Mai come adesso l'attività fisica giocherà un ruolo fondamentale per rinforzare il nostro sistema immunitario, e di conseguenza, ridurre il rischio di ammalarsi.

In Cina, dopo la quarantena assoluta, il governo ha spronato e stimolato l'attività fisica a casa per evitare che la sedentarietà e la mancanza di movimento creassero un effetto collaterale da Coronavirus ancora più pericoloso.

Questa notizia ha spinto ancor più il Presenter Jairo Junior (ideatore di crosscardio) e il suo team di treiner a ragionare e agire a vantaggio della comunità, creando una pagina pubblica dal nome "crosscardio culture" seguita da oltre 1200 persone che sta avendo molto successo, dove si possono trovare lezioni live gratuite h24.

Una nostra treiner siracusana Vanessa Bottaro, ha pensato sin da subito di rendersi utile sia unendosi al team crosscardio che proponendo le sue lezioni anche dal suo profilo Facebook. L'istruttrice di norma lavora presso il centro sportivo Underground di viale S. Panagia di Siracusa insieme ad un team di istruttori che si sono premurati anch'essi a rendersi utili e disponibili proponendo le loro attività,e potete seguirli sulla pagina pubblica della palestra.

"L'importanza del movimento è risaputa - dice l'struttrice - soprattutto in questo momento, dove a causa del Covid19 siamo costretti a restare a casa, e la gente se non stimolata, potrebbe lasciarsi andare fisicamente, buttando via mesi di sacrifici e fatica e soprattutto rischiando di far abbassare le difese immunitarie cosa da non sottovalutare e concedersi soprattutto adesso. Così ho pensato di rendermi utile nel mio piccolo, regalando un ora di sano allenamento e di distrazione sia con crosscardio che con zumba fitness."

Crosscardio è un metodo di allenamento cardiovascolare - metabolico-funzionale - adatto a tutti, che si presta all'attività a corpo libero, anche in poco spazio, quindi ideale per questo periodo.

"Stiamo a casa sì, ma senza rinunciare all'attività e al benessere fisico."