Siracusa, cittadini in isolamento: per i tamponi precedenza a chi deve rientrare al lavoro

E' stata attivata, dall'Asp di Siracusa, una mail alla quale chi deve rientrare al lavoro dopo l'isolamento domiciliare fiduciario può comunicare l’urgenza segnalandola all’indirizzo mail siracusacoronavirus@asp.sr.it. Per chi non ha la possibilità di trasmettere una mail può telefonare ai numeri 0931 484056-484039 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Coloro che hanno il requisito avranno la precedenza.

Dal 2 aprile scorso l’Azienda ha avviato l’esecuzione dei tamponi ai soggetti in isolamento fiduciario attraverso la convocazione cronologica a scaglioni a partire dai rientrati in Sicilia dal 14 marzo 2020.