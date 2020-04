Siracusa, contenimento sanitario: la Polizia provinciale ha controllato oltre 1.500 persone e 283 locali

Anche la Polizia Provinciale, dall’11 marzo scorso, impegnata nei controlli per verificare il rispetto delle norme di contenimento per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Fino ad oggi sono state controllate oltre 1.500 persone e 283 locali.

I posti di controlli sono stati effettuati sulle assi stradali in direzione Siracusa, Bretella Belvedere , ex SS 114 direzione Priolo, Priolo-Floridia SP 25, Canicattini-Palazzolo SP 14, Cassibile-Floridia SP 12, Siracusa-Fontane Bianche SP 104, Siracusa-diramazione Arenella SP 58, Lentini-Carlentini SP 47.

I controlli, di concerto con la Polizia municipale, saranno intensificati nei giorni di Pasqua.

Si ricorda che domenica di Pasqua 12 e lunedì 13, con l’ordinanza del Presidente della Regione, i supermercati ed i negozi di generi alimentari saranno chiusi