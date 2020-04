Contenimento sanitario, sanzioni a Siracusa e provincia per chi non rispetta le regole

Controlli su strada dei Carabinieri in ambito del contenimento sanitario per far fronte all'emergenza Coronavirus.

A Siracusa, Avola, Portopalo di Capo Passero, Canicattini Bagni e Noto in tanti sono stati sanzionati mentre si trovavano a passeggio per le vie cittadine e chiacchieravano tra di loro

Sanzionato un giovane a Rosolini sorpreso a circolare a bordo di un’autovettura dopo essere stato a casa di un’amica.

A Lentini, Palazzolo Acreide, Augusta e Carlentini diversi soggetti stati controllati e sanzionati mentre circolavano a bordo di autovetture senza motivo valido;

Poi, a Francofonte un 50enne è stato sanzionato mentre stava facendo attività fisica in sella ad una mountain bike; a Villasmundo una persona è stata sanzionata mentre stava andando ad acquistare un pezzo di ricambio per un decespugliatore.

Si ricorda che le sanzioni vanno da 400 a 3mila euro