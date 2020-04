Siracusa, Via Crucis a porte chiuse al Santuario della Madonna delle Lacrime

Sarà una Pasqua diversa rispetto agli altri anni al Santuario della Madonna delle Lacrime. La Via Crucis (scaricabile suhttps://www.madonnadellelacrime.it/2020/04/07/la-croce-di-gesu-nella-croce-di-ogni-uomo/# ) sarà celebrata a porte chiuse all’interno del Santuario, il Venerdì Santo alle ore 18.00, dopo la Celebrazione della Passione del Signore, e sarà trasmessa dall’emittente televisiva Tris canale 172 del digitale terrestre.

Sabato Santo mattina, alle ore 10.00 staremo accanto alla Madonna, pregando con Lei nell’Ora della Madre. Il testo de “L’Ora della Madre” è disponibile e sarà inviato in pdf a chi ne farà richiesta all’indirizzo mail rettore@madonnadellelacrime.it.

La sera del Sabato Santo, anticiperemo la celebrazione della Veglia di Pasqua alle ore 19.00 che in genere si fa nella notte tra il Sabato e la Domenica di Pasqua.