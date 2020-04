Siracusa, contenimento sanitario Covid: denunciati in quattro

Sono stati sanzionati, dalla Polizia di Stato di Siracusa, quattro persone nell'ambito dei controlli per il contenimento sanitario al fine di far fronte all'emergenza Coronavirus.

Due di queste hanno violato le prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari cui sono sottoposti e per questo sono stati anche denunciati.

Mentre tra gli altri due, un giovane di 22 anni, trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, è stato, anche segnalato all’Autorità Amministrativa competente per uso personale di sostanze stupefacenti.