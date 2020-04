Comitato Consultivo ASP 8 di Siracusa: "Incrementare i tamponi a personale sanitario e cittadini, soprattutto quelli più fragili"

Non è il momento delle polemiche sterili, il risultato della gestione del Covid team si vedrà tra due settimane, ma al momento la priorità è effettuare i tamponi immediatamente a tutto il personale sanitario, ma anche ai cittadini in particolare quelli più fragili

A dirlo è il Presidente del Comitato Consultivo ASP 8 di Siracusa.

"Che qualcosa fosse “andato storto” si era percepito, e si è manifestato palese in occasione del vertice tenutosi alla presenza del Prefetto di Siracusa e dell’assessore regionale alla Salute avv. Ruggero Razza" - si legge in una nota - "Non è compito del Comitato Consultivo Aziendale presso l’ASP individuare le responsabilità, ma non possiamo non prendere atto delle criticità nella erogazione dei servizi sanitari in questo particolare momento. E' il momento di agire con rigore ed immediatezza a tutela della salute dei cittadini e degli operatori sanitari di Siracusa, con tutti gli strumenti che l’ordinamento prevede."