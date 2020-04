Siracusa, Gennuso dopo Report: "No colpe solo di Ficarra"

"Perchè scaricare le colpe solo su Ficarra? Dov'era il sindaco Italia?". Così interviene il deputato regionale Pippo Gennuso, nel commentare la puntata su Report, in cui i riflettori della ribalta nazionale si sono concentrati sulla gestione dell’emergenza sanitaria in provincia di Siracusa.

"E’ da sottolineare – dice Gennuso – che Ficarra si è dovuto trincerare dietro il silenzio o risposte lapidarie facendo notare alla giornalista che lo incalzava con le domande, che gli argomenti che gli ha sottoposto fossero tutti oggetto di approfondimento giudiziario e che, quindi, non avrebbe mai e poi mai potuto rispondere essendovi un’inchiesta in corso".