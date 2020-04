Priolo, Gianni: "l'ex Hotel Le Palme destinato a chi deve fare quarantena di rientro dal Nord"

L'ex Hotel Le Palme di Priolo Gargallo sarà utilizzato da coloro che, di rientro nel territorio comunale, devono fare quarantena. A darne notizia è il sindaco, Pippo Gianni, che dopo trattative durate settimane è riuscito oggi a chiudere l’accordo con il Presidente della società che gestisce la struttura.

Per poterne usufruire si dovrà contattare il Comune allo 0931/779209 e l’Ufficio di Protezione Civile al numero 0931/779266.

Il primo cittadino aveva già raggiunto un accordo per poter utilizzare l’albergo dell’Autoporto; lo ha reso disponile all’ASP di Siracusa, che lo sta utilizzando per ospitare i pazienti risultati positivi che devono effettuare il periodo di quarantena.