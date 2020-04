Elezioni comunali a Floridia e Augusta, tutto potrebbe slittare ad ottobre

Potrebbe slittare tutto ad ottobre, sia il referendum sul taglio dei parlamentari che le elezioni amministrative, causa emergenza coronavirus. E' la decisione verso la quale si avvia Palazzo Chigi, sebbene non sia stata approvata nel consiglio dei ministri di ieri (come invece sembrava in un primo tempo) che ha varato il decreto liquidità e i provvedimenti per la scuola.

Tra i Comune che dovranno eleggere sindaco e Consiglio comunale ci sono anche Floridia e Augusta. Come si ricorda inizialmente si era parlato di un rinvio a giugno