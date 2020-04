Siracusa, vertenza Ambiente: perdono il posto di lavoro 8 dipendenti

In otto i dipendenti della ditta Ambiente che hanno perso il lavoro. A dirlo la Uiltec e la Filcams.

I sindacati spiegano che già dal primo aprile è stata la Intertek ad aggiudicarsi l'appalto per conto di Isab. La ditta aveva già annunciato la volontà di non voler assorbire tutto il personale.

In tal senso, la Uiltec e la Filcams, hanno inviato una lettera al Prefetto e al Questore di Siracusa ma, nonostante le azioni intraprese dai sindacati la dita pare che abbia fatto retromarcia nella mediazione, rimanendo sui propri passi.

"Nel corso della trattativa con la Intertek, è emerso che quest’ultima, causa riduzione delle commesse, dovuta al Covid 19, nella raffineria di Milazzo, sta impiegando il proprio personale nell’appalto Isab in sostituzione dei lavoratori uscenti e dove non vi è mai stata nessuna contrazione delle attività inerenti la commessa aggiudicata da Isab ad Intertek spa. - si legge in una nota a firma dei sindacati - Cercando di mantenere un atteggiamento costruttivo, Uiltec e Filcams hanno dato ampia disponibilità anche all’offerta dell’azienda, di assumere gradualmente i lavoratori in questione e di immettere prima quattro lavoratori e successivamente gli altri quattro, purché si mantenesse in essere la stabilizzazione di tutti e otto gli addetti. Data la gravità della crisi epidemiologica in atto, i sindacati hanno tentato di scongiurare in ogni modo qualsiasi iniziativa di rimostranza, tentativo che però ad oggi non possono più assicurare. Uiltec e Filcams sollecitano un intervento urgente della Prefettura di Siracusa, per traguardare l’assunzione di tutto il personale che Isab Lukoil conosce molto bene per la professionalità e l’abnegazione dimostrata in tanti anni di lavoro nella zona industriale."

“Inaccettabile da parte nostra – ribadiscono i Segretari Generali di Uiltec, Seby Accolla e di Filcams, Alessandro Vasquez – che si faccia leva sul tremendo evento epidemiologico per licenziare personale altamente qualificato e per imbavagliare le sacrosante istanze dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.