Siracusa, i deputati nazionali e regionali M5S: "È necessario fare subito chiarezza"

Bisogna fare luce sulla gestione dell'emergenza Covid. A chiederlo sono Paolo Ficara, insieme ai parlamentari nazionali Filippo Scerra, Maria Marzana e il senatore Pino Pisani (M5s) all'indomani della puntata di Report su Rai tre.

"Torniamo a chiedere maggiore responsabilità a chi gestisce la situazione sanitaria provinciale ed all'assessore di riferimento, fino alle estreme conseguenze. Pur nell'asprezza delle critiche, risulta irrispettoso non fornire risposte alla cittadinanza tanto quanto il trincerarsi dietro posizioni arroganti. Pare poi assordante il silenzio del direttore sanitario, Anselmo Madeddu. Ma un po’ tutte le scelte comunicative della dirigenza Asp sono state un disastro in questa emergenza".

Anche i deputati regionali Stefano Zito e Giorgio Pasqua non lesinano critiche verso l'Asp (la scorsa settimana due interrogazioni presentate da Zito in Ars). "All'emergenza cronica dell'Asp di Siracusa si è aggiunta l'emergenza Covid19 che va ad appesantire una situazione già precaria. Dall'assessore Razza ci attendiamo oggi risposte che deve non a noi, ma ai cittadini della provincia di Siracusa che non si sentono sicuri. A noi non serve un Covid Team di passaggio: serve un aiuto costante. Serve un riassetto complessivo dell'Asp e non sempre e solo nuovi direttori generali".