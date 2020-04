Siracusa, il sindaco Italia su gestione Covid: "Rotto il rapporto di fiducia tra Asp e cittadini, intervenga la Regione"

"Si è creata una rottura insanabile tra Asp e cittadini, c'è bisogno di un intervento concreto della Regione siciliana".

Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, è intervenuto sui canali social all'indomani della puntata di Report su Rai tre che sta facendo tanto discutere in città.

Italia ha fatto appello ai principi di etica e morale nelle accuse che l'intera città sta riversando nei confronti del dottor Ficarra, direttore generale dell'Asp.

"Chi ha sbagliato deve pagare, ma qui si sta pagando una gestione che ha radici lontane nel tempo", ha detto Italia, il quale ha ricordato la sua battaglia per fare ottenere alla città un dea di secondo livello. Insomma, la questione sanità per Siracusa è molto complessa anche al di là del Coronavirus.

Ma a questo proposito il primo cittadino ha rimarcato la sua forte preoccupazione che già, nei giorni scorsi, lo aveva portato a chiedere l'intervento della Croce rossa militare.

Quello di oggi, invece, è stato un discorso fatto a nome dell'intera Giunta comunale. Toni pacati quelli del primo cittadino e per niente di accusa esplicita. L'impressione, però, è che dietro parole eleganti si nasconda la richiesta di commissariamento dell'Asp di Siracusa.

Infine, il sindaco ha annunciato che la Casa del Pellegrino accoglierà i pazienti "grigi" a supporto dell'Ospedale Umberto I.