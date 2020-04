Siracusa, emergenza Covid: Rifondazione Comunista chiede le dimissioni di Ficarra, Madeddu, Musumeci e Razza

"Bisognava davvero aspettare la puntata di Report, intitolata “Le Covidiadi”, perché ci si accorgesse della situazione in cui versa la sanità pubblica a Siracusa?".

Così Francesco Pasqua, portavoce Circolo PRC “La Borgata” Siracusa, e Mimmo Cosentino, Segretario regionale Rifondazione Comunista Sicilia, intervengono all'indomani del servizio tv su Rai tre che sta facendo tanto discutere la città.

"Nei giorni scorsi sui social e sulle varie app di messaggistica è circolato un video di un dipendente dell’ASP di Siracusa che denunciava l’inefficienza, l’assenza in taluni casi, delle misure di precauzione del personale sanitario di fronte a pazienti sospetti o ammalati da Covid19. Una negligenza che, purtroppo, ha fatto sì che alcuni di questi lavoratori risultassero poi positivi al virus. E tutto questo non solo per la carenza dei dispositivi di protezione individuali ma anche perché s’è disposto, tramite una circolare interna all’ospedale, che fosse più importante non generare allarmismo nella popolazione - si legge in una nota - Noi di Rifondazione Comunista oggi, chiediamo assieme alla rimozione del direttore generale Salvatore Lucio Ficarra, del direttore sanitario Anselmo Madeddu e di quello amministrativo Salvatore Iacolino dall’ASP di Siracusa, anche le dimissioni del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e dell’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza"