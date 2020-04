Siracusa, il sindaco Francesco Italia: "Preoccupato per la gestione sanitaria dell’emergenza Covid"

"Preoccupato per la gestione sanitario dell’emergenza Covid in provincia di Siracusa". A dirlo è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, all'indomani del servizio su Report, Rai tre, che ha fatto tanto discutere.

Il primo cittadino ricorda di aver chiesto l'intervento della Croce rossa militare.

"In queste ore ho ripetutamente interagito con il presidente della Regione e l'assessore Razza rinnovando loro una forte preoccupazione legata al clima di sfiducia generato dai servizi giornalistici di queste ore, per non parlare del grave danno all’immagine della città" - dice Italia.

Il sindaco oggi sarà in diretta sui suoi canali social per comunicare le ulteriori valutazioni assunte stamane dall’amministrazione comunale.