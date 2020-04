Portopalo, tamponi per coloro che hanno avuto contatti con il primario del Pronto soccorso

Tamponi a tappeto, questa mattina, a Portopalo di Capo Passero, per coloro che hanno avuto contatti con il primario del Pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa.

Il medico, come si ricorda, era risultato positivo al Covid 19 e poi, dopo ricovero in Ospedale, è guarito e tornato nella sua casa di Portopalo.

Questa mattina l'intervento dell'Asp sul territorio.

Il sindaco commenta: "Confermiamo che ad oggi non ci sono nuovi casi a Portopalo di Capo Passero, che i casi di isolamento fiduciario stanno rispettando alla lettera le prescrizioni, per questo è ancora più importante restare a casa"