Siracusa, Comitato scuole sicure al Comune: "Apertura wi-fi in tutta la città"

l’apertura delle reti wi-fi in tutti i quartieri, all’insegna di quella “Smart-city” tanto decantata, in modo da far superare la prima barriera per “connettersi” in questa nuova “dimensione”.

A parlare è il Comitato Scuole Sicure di Siracusa, che propone a Lucia Azzolina, Gaetano Manfredi e Stefano Patuanelli, rispettivamente ministri della Pubblica Istruzione, Università e ricerca e Sviluppo economico, di provvedere a predisporre, in sinergia con le scuole, gli enti locali e finanche le aziende, un “bonus socio-digitale”, da distribuire a tutti gli studenti, in particolare a quelli che dovrebbero sostenere gli esami di terza media e di Stato, in modo che possano accedere, dalle 8.30 alle 17.00 dal lunedì al sabato, per la durata delle restrizioni del contenimento sanitario, gratuitamente alla rete internet senza limiti di giga.

sarebbe il caso che le scuole eseguissero un censimento per rilevare quanti alunni, al momento, siano sprovvisti di dispositivi utili ai collegamenti