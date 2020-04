Siracusa, Adorno: "Su Report evidenti le debolezze del sistema sanitario"

"Rese evidenti le debolezze del sistema sanitario siracusano, che già l’intervento della Cisl, della Cgil, dei deputati del Pd della provincia e di numerosi operatori sanitari aveva individuato".

Così il segretario del Partito democratico, Salvo Adorno, commenta la puntata di ieri sera su Report.

"In una fase così difficile si chiede all’amministrazione pubblica il massimo dell’efficienza e della responsabilità, anche a fronte dei limiti e delle disfunzioni pregresse, che non possono, comunque, giustificare ritardi, errori e superficialità. - dice Adorno - Oggi emerge in primo luogo con chiarezza che i vertici della sanità siracusana hanno avuto tempo per organizzarsi, ma si sonno fatti trovare impreparati. La gestione del pronto soccorso ha determinato il contatto tra gli infetti e il personale sanitario, quando era ben noto che questo era stato il punto debole degli ospedali del nord, che per primi hanno ceduto alla propagazione del virus. Ancora oggi arrivano notizie di un personale sanitario non adeguatamente protetto."

"A fronte dell’inadeguatezza di tutta la catena di comando della nostra sanità pubblica appare evidente la necessità di rimuoverla dalle proprie responsabilità o quantomeno di commissariarla in questa difficile fase, per limitare i danni e porre fine a questa mala gestione" - conclude Adorno