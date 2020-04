Amo Siracusa: "Asp totalmente inadeguata nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus"

"Abbiamo preso atto della totale inadeguatezza ad affrontare la pandemia dimostrata dall’Asp di Siracusa". Così il gruppo Amo Siracusa commenta il servizio andato in onda ieri sera su Report, Rai tre.

"Censuriamo con forza l'operato dei vertici dell' Asp di Siracusa nell'aver sottovalutato le dimensioni e la portata della emergenza e la totale insufficienza di approvvigionamento delle protezioni sanitarie così come emerge dalle contaminazioni dei medici dell’ospedale oramai all'ordine del giorno" - dicono Gaetano Cutrufo e Mario Bonomo - "Non è tempo di processi ma qualcuno dovrà spiegare ai cittadini il perché di tanti ritardi e perché il piano regionale sulle pandemie del 2009 non è mai stato applicato. Ci sarà un tempo e un luogo opportuno per discuterne".

A loro, si unisce anche la voce di Gaetano Favara, ex consigliere comunale: "la superficialità di chi ci gestisce, non deve diventare una minaccia per la nostra salute".

"Il tentativo di voler far passare il nostro presidio come uno dei più avanzati e preparati all'emergenza è stato finalmente smascherato dal servizio di ieri sera su Rai 3" - continua Favara - dovevamo essere la provincia più tutelata visto che accogliamo centinaia di trasfertisti per l'aspetto metalmeccanico e per quello turistico per le varie attrattive storiche che la nostra città racchiude, e invece siamo eclissati da una politica gestionale sanitaria e istituzionale dove messi in un angolo non dobbiamo esigere quello che ci spetta per diritto."