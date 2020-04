Siracusa, fondi dalla Banca di Credito Cooperativo per l'acquisto di materiale sanitario

Stanziati 50 mila euro dalla Banca di Credito Cooperativo per l'acquisto di materiale medico e sanitario per gli ospedali in Sicilia. Tra questi anche gli ospedali aretusei: il Trigona di Noto e l’Umberto I di Siracusa.

Gli acquisti, che sono stati fatti e consegnati già la scorsa settimana, riguardano il materiale medico-sanitario di cui le strutture ospedaliere hanno maggiore bisogno in questo momento. In particolare sono stati donati: 3 ventilatori polmonari ,12 elettrorespiratori con casco, 2 defibrillatori, 1 elettrocardiografo, 8 saturimetri, 4 aspiratori portatili, 1 carrello emergenza, 3 pompe siringa, 300 litri di gel disinfettante.